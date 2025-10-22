هل ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا الأيام المقبلة؟.. ردّ حاسم من الشعبة

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن ما تم رصده بشأن ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره على أسعار المواد الغذائية هو حالة واضحة من الاستقرار والانضباط، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد قرار رفع أسعار المحروقات.

زيادات غير مبررة

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية خلال تصريحات تليفزيونية على قناة «المحور» أن هناك لجان ميدانية نزلت إلى الأسواق وكانت النتائج إيجابية ولا يوجد أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية، وهذا الأمر شئ مطمئن ويدعوا إلى التفاؤل.

التزام واضح من التجار

وأكد على أن القلق مشروع ولكن الواقع يؤكد على أنه لا توجد أي زيادات وهناك التزام واضح من التجار والموردين، والجميع ملتزم ويتحرك بعقلانية.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت بشكل واضح أنه لا توجد أي زيادات للوقود خلال عام.