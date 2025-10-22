شريف عامر: ترامب كان قد أكد رفضه لضم الضفة الغربية والاحتلال يحاول ذلك

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيصل غدًا إلى إسرائيل في زيارة مهمة، تأتي في وقت يشهد فيه الكنيست الإسرائيلي الموافقة على القراءة الأولى لمشروع قانون ضم الضفة الغربية.

ضم الضفة الغربية

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد رفضه لضم الضفة الغربية، إلا أن ما حدث اليوم يعكس تغييرًا واضحًا في الموقف الأمريكي على أرض الواقع، أو ما ينفذه الاحتلال على الأرض.

وأشار شريف عامر، إلى أن هناك إدانات واسعة من مصر والمملكة العربية السعودية تجاه تصويت الكنيست على مشروع ضم الضفة الغربية، موضحًا أن ذلك يمثل تحديًا مباشرًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ونوه شريف عامر، بأن ترامب تمكن بالفعل من وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، غير أن التطورات الأخيرة داخل إسرائيل تكشف عن اتجاه جديد لتكريس السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن الأطراف العربية أصدرت بيانات وإدانات مباشرة ضد مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.