شريف عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير حقنة منشطة للثقافة والسياحة في مصر

أكد الإعلامي شريف عامر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل، بحضور قادة ووفود من مختلف دول العالم، يمثل حقنة منشطة للثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن الحدث سيترك تأثيرًا كبيرًا على زيادة الدخل القومي وعدد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن ارتباط المواطنين بحضارتهم وثقافتهم سيكون له مردود إيجابي على المستوى السياحي والاقتصادي، مؤكدًا أن المتحف الكبير سيعيد تسليط الضوء على التاريخ المصري العريق أمام العالم.

وأشار شريف عامر، إلى أن المشروع يعد من أكبر وأهم المشروعات الثقافية والسياحية في تاريخ مصر الحديث، موضحًا أنه ليس مجرد افتتاح متحف جديد، بل حدث قومي طال انتظاره من جميع المصريين، وليس فقط العاملين في قطاع السياحة، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له مردود ضخم على الدولة المصرية في مختلف القطاعات، سواء الثقافية أو السياحية أو الاقتصادية.