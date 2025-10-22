بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

بدأت فرق البناء في الولايات المتحدة أعمال الهدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، تمهيدًا لإنشاء قاعة رقص فخمة بتكلفة تقدر بنحو 250 مليون دولار، بإشراف مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأكدت صحيفة واشنطن بوست أن المشروع يُعد الأضخم في تاريخ المقر الرئاسي منذ أكثر من قرن، فيما ذكرت نيويورك بوست أن القاعة الجديدة ستقام على مساحة 8,300 متر مربع وتتسع لنحو 650 ضيفًا.





وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن تمويل المشروع سيتم بالكامل من ترامب ومجموعة متبرعين، على أن يكتمل البناء قبل نهاية ولايته الثانية في يناير 2029.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/zhAKW5dSjHA?si=tXAuOb0mep9TUii4