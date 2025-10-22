قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

كتب محمود مطاوع

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال "صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد زيادة أسعار المحروقات قائلا: "أعلنّا عن تحريك أسعار المحروقات منذ أبريل الماضي ليكون في شهر أكتوبر الجاري لافتا إلى أن الحكومة مهدت لارتفاع أسعار المحروقات منذ عام كامل وتحدثت بمنتهى الشفافية عن هذا الأمر.

وأضاف مدبولي إلى أنه كان هناك تسأول لماذا ارتفع ارتفعت اسعار الوقود رغم أن أسعار الوقود فى العالم انخفضت قائلا: "احنا جايين من بعيد فى موضوع الأسعار منذ أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، الأسعار لم تزد".

 الدولة لن تحتاج لرفع أسعار الوقود خلال عام 

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تحتاج لرفع أسعار الوقود خلال سنة على الأقل مضيفا أن الدولة وصلت إلى مستوى توازن نسبي بما يساهم في تحقيق الاستقرار بالسوق وفقًا لآلية التسعير التلقائي.

وأشار إلى أن هذه الآلية التي يتم إتباعها قد تؤدي إلى خفض الأسعار وفقا للمعطيات التي يتم النظر إليها.

ولفت إلى عقد اجتماع غير معلن مع اتحاد الغرف التجارية والتأكيد عليهم على ألا تكون هناك زيادة الأسعار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أن هناك قطاعات لا تتأثر بالزيادة في سعر الوقود، لكن الأهم هو متابعة الأمر وتداعيات على مستوى مختلف القطاعات دون أي استثناء.

وشدد مدبولي على أنه وجه خلال اجتماع لمجلس المحافظين، بمتابعة ملف الأسعار على الفور، حرصا على ألا تكون هناك أي ارتفاعات.

وبشأن رفع الأسعار 2 جنيه دفعة واحدة قال رئيس الوزراء، إن الخبراء الاقتصاديين فى الغرف المغلقة رأوا أن قرار الزيادة لأسعار المحروقات من الأفضل أن يكون مرة واحدة لصالح الدولة وبعدها يبدأ التعافى السريع.

