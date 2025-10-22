قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
مدبولي: قناة السويس جاهزة لعودة نشاطها للوضع الطبيعي

منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس مستعدة بشكل كامل لاستئناف نشاطها الطبيعي بعد فترة من التباطؤ.

تطوير شامل لقناة السويس خلال فترة التحديات

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الهيئة استغلت فترة التداعيات الناتجة عن التصعيد في البحر الأحمر لإجراء عملية تطوير شاملة، بهدف رفع كفاءة القناة وضمان جاهزيتها على أعلى مستوى.

العودة مرتبطة بجدولة تشغيل الشركات الكبرى

أشار رئيس الوزراء إلى أن عودة النشاط الطبيعي للقناة تعتمد بشكل أساسي على تغيير الشركات، لا سيما الكبرى منها، لجدول تشغيلها، ومن ثم إعادة برمجة هذه الخطط بما يتناسب مع حركة الملاحة في قناة السويس.

دعم رئاسي وتشجيع للشركات العالمية

لفت مدبولي إلى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة شركة ميرسك العالمية في بداية الأسبوع، مؤكداً أن هذا اللقاء جاء لتشجيع الشركة على استئناف عملها عبر قناة السويس، ما يعكس الدعم الكبير من القيادة السياسية لعودة الحركة البحرية.

توقعات بعودة الملاحة إلى طبيعتها خلال ثلاثة أشهر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن آثار عودة الإبحار عبر القناة ستبدأ في الظهور خلال فترة زمنية تمتد إلى ثلاثة أشهر، متوقعاً أن تعود حركة الملاحة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية خلال هذه الفترة.

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية

