مدبولي: قناة السويس جاهزة لعودة نشاطها للوضع الطبيعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس مستعدة بشكل كامل لاستئناف نشاطها الطبيعي بعد فترة من التباطؤ.

تطوير شامل لقناة السويس خلال فترة التحديات

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الهيئة استغلت فترة التداعيات الناتجة عن التصعيد في البحر الأحمر لإجراء عملية تطوير شاملة، بهدف رفع كفاءة القناة وضمان جاهزيتها على أعلى مستوى.

العودة مرتبطة بجدولة تشغيل الشركات الكبرى

أشار رئيس الوزراء إلى أن عودة النشاط الطبيعي للقناة تعتمد بشكل أساسي على تغيير الشركات، لا سيما الكبرى منها، لجدول تشغيلها، ومن ثم إعادة برمجة هذه الخطط بما يتناسب مع حركة الملاحة في قناة السويس.

دعم رئاسي وتشجيع للشركات العالمية

لفت مدبولي إلى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة شركة ميرسك العالمية في بداية الأسبوع، مؤكداً أن هذا اللقاء جاء لتشجيع الشركة على استئناف عملها عبر قناة السويس، ما يعكس الدعم الكبير من القيادة السياسية لعودة الحركة البحرية.

توقعات بعودة الملاحة إلى طبيعتها خلال ثلاثة أشهر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن آثار عودة الإبحار عبر القناة ستبدأ في الظهور خلال فترة زمنية تمتد إلى ثلاثة أشهر، متوقعاً أن تعود حركة الملاحة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية خلال هذه الفترة.