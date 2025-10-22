المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مرسى عبارة قرية غرب أسوان حيث أعطى توجيهاته المشددة للمسئولين بالوحدة المحلية بإحكام السيطرة على المرسى المخصص فقط لخدمة أهالى القرية من خلال نقل الركاب والمركبات الخفيفة من عربات التوك التوك وحتى السيارات النصف نقل .

ويأتي ذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير أقصى درجات الأمان للسائحين ، مع منع أى ظواهر سلبية تؤثر على الشكل الحضارى .

وكلف المحافظ بقيام شرطة المسطحات والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة المراسى السياحية بعدم رسو أى تراكى أى مراكب شراعية أو لنشات الماتور على المرسى المخصص لعبارة غرب أسوان ، وإقتصار نزول وركوب الأفواج السياحية من الفنادق العائمة والمراكب فى المراسى المخصصة لها فقط بإجمالى 38 مرسى سياحى بطول كورنيش النيل القديم على مسافة 4 كم وذلك لضمان توفير الأمان الكامل للسائحين أثناء تنقلهم .

مرسى خدمى

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى حالة قيام أى مرشد سياحى أو مندوب شركة سياحية بتوجيه المراكب الشراعية أو اللنشات التى يستقلها السائحين إلى المرسى الخدمى لغرب أسوان أو أى مراسى خدمية أخرى سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه من خلال وزارة السياحة والأثار ، وأيضاً نقابة المرشدين السياحية .

ووجه الوحدة المحلية بإتخاذ اللازم نحو الباب المخصص للمرسى بحيث يتم إعادة بناؤه من جديد بشكل حضارى وجمالى وتضيقه بحيث يسمح فقط لعبور المركبات الخفيفة .

فيما أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة ، ويأتى تنفيذ المشروع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتجميل الطرق والمداخل والميادين العامة بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة بمديريات الخدمات والمرافق العامة .