قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مرسى عبارة قرية غرب أسوان حيث أعطى توجيهاته المشددة للمسئولين بالوحدة المحلية بإحكام السيطرة على المرسى المخصص فقط لخدمة أهالى القرية من خلال نقل الركاب والمركبات الخفيفة من عربات التوك التوك وحتى السيارات النصف نقل .

ويأتي ذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير أقصى درجات الأمان للسائحين ، مع منع أى ظواهر سلبية تؤثر على الشكل الحضارى .

وكلف المحافظ بقيام شرطة المسطحات والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة المراسى السياحية بعدم رسو أى تراكى أى مراكب شراعية أو لنشات الماتور على المرسى المخصص لعبارة غرب أسوان ، وإقتصار نزول وركوب الأفواج السياحية من الفنادق العائمة والمراكب فى المراسى المخصصة لها فقط بإجمالى 38 مرسى سياحى بطول كورنيش النيل القديم على مسافة 4 كم وذلك لضمان توفير الأمان الكامل للسائحين أثناء تنقلهم .

مرسى خدمى

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى حالة قيام أى مرشد سياحى أو مندوب شركة سياحية بتوجيه المراكب الشراعية أو اللنشات التى يستقلها السائحين إلى المرسى الخدمى لغرب أسوان أو أى مراسى خدمية أخرى سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه من خلال وزارة السياحة والأثار ، وأيضاً نقابة المرشدين السياحية .

ووجه الوحدة المحلية بإتخاذ اللازم نحو الباب المخصص للمرسى بحيث يتم إعادة بناؤه من جديد بشكل حضارى وجمالى وتضيقه بحيث يسمح فقط لعبور المركبات الخفيفة .

فيما أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة ، ويأتى تنفيذ المشروع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتجميل الطرق والمداخل والميادين العامة بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة .

 وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة بمديريات الخدمات والمرافق العامة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

ترشيحاتنا

اموال

عايزين نحدث البيانات.. حبس شخصين نصبا على عملاء البنوك

قضايا الدولة

قضايا الدولة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج "كن سفيرا"

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

الداخلية العرب: حجم التحديات المرتبطة بإنتشار المخدرات يفرض علينا حتمية تضافر الجهود

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

فيديو

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد