أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
أخبار العالم

السفير المصري في لندن يلتقي الطلبة المصريين الدارسين في المملكة المتحدة

أ ش أ

 استقبل سفير مصر لدى المملكة المتحدة السفير أشرف سويلم، والدكتورة رشا حسين المستشار الثقافي بلندن، مجموعة من الطلبة المصريين الذين يدرسون حالياً في مختلف الجامعات البريطانية، وذلك بمقر المكتب الثقافي في لندن.
وأعرب السفير عن اعتزازه بما يحققه الطلبة المصريين من نجاحات أكاديمية؛ تعكس الصورة المشرّفة للشباب المصري في الخارج.
كما استمع السفير إلى تجاربهم الدراسية والحياتية في المملكة المتحدة، وحثّهم على الاستفادة القصوى من فترة دراستهم؛ بما يعود بالنفع على الوطن بعد عودتهم.
وردا على استفسارات الدارسين، عرض السفير المصري أولويات السياسة الخارجية، وموقف العلاقات المصرية-البريطانية، مشيرا إلى تعدد وتنوع مجالات التعاون والتنسيق؛ سواء ثنائيا أو على مستوى الأمن الإقليمي، مبرزا قرار الدولتين ترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي.
من جانبهم، أعرب الطلاب عن امتنانهم وتقديرهم لحرص السفارة على التواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم.
 

سفير مصر المملكة المتحدة أولويات السياسة الخارجية

