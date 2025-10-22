السفير المصري في لندن يلتقي الطلبة المصريين الدارسين في المملكة المتحدة

استقبل سفير مصر لدى المملكة المتحدة السفير أشرف سويلم، والدكتورة رشا حسين المستشار الثقافي بلندن، مجموعة من الطلبة المصريين الذين يدرسون حالياً في مختلف الجامعات البريطانية، وذلك بمقر المكتب الثقافي في لندن.

وأعرب السفير عن اعتزازه بما يحققه الطلبة المصريين من نجاحات أكاديمية؛ تعكس الصورة المشرّفة للشباب المصري في الخارج.

كما استمع السفير إلى تجاربهم الدراسية والحياتية في المملكة المتحدة، وحثّهم على الاستفادة القصوى من فترة دراستهم؛ بما يعود بالنفع على الوطن بعد عودتهم.

وردا على استفسارات الدارسين، عرض السفير المصري أولويات السياسة الخارجية، وموقف العلاقات المصرية-البريطانية، مشيرا إلى تعدد وتنوع مجالات التعاون والتنسيق؛ سواء ثنائيا أو على مستوى الأمن الإقليمي، مبرزا قرار الدولتين ترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن امتنانهم وتقديرهم لحرص السفارة على التواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم.

