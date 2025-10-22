نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم

أشاد المهندس نجيب ساويرس بالجهود التي بذلها المهندس أحمد السويدي في تطوير القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وخاصة في مشروع الأوتيل الجديد في الجونة، قائلاً: "أنا بحب أحمد قوي، أحمد إنسان شاطر جداً، بس هو بيشتغل زيادة على اللزوم، بيشتغل 24 ساعة وموسع قوي."

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المشاريع السياحية الجديدة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل لسكان المحافظة.

ولفت نجيب ساويرس إلى أهمية التوازن بين العمل والحياة الأسرية، محذراً من الإفراط في الانشغال بالمشاريع دون الاهتمام بالعائلة، مؤكداً أن العمر يمضي بسرعة ويجب استثمار الوقت بحكمة.

وأشار إلى أن المشاريع الجديدة تعزز من الجذب السياحي، وتجعل السائح ينتقل بين المواقع المختلفة، ما يزيد من الإيرادات والفرص الاقتصادية المحلية.

وأكد ساويرس أن دعم المشاريع السياحية في الجونة يساهم في الحفاظ على الإرث السياحي والثقافي للمدينة، مشدداً على ضرورة استمرار الاستثمار الفعال والابتكار في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية بما يخدم المجتمع المحلي ويساهم في الارتقاء بالقطاع السياحي المصري.