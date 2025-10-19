نجيب ساويرس لـ نانسي عجرم: شكرًا على حبك لمصر

وجه المهندس نجيب ساويرس رسالة شكر إلى النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على تواجدها في مهرجان الجونة.

وكتب ساويرس عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: “شكرًا نانسي عجرم على تشريفك لمهرجان الجونة وحبك لمصر، مصر بتحبك كمان”.

وكانت قد أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا ساهرا مساء أمس السبت في مهرجان الجونة السينمائي، بحضور نجوم المهرجان.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقي متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (يا طبطب وأدلع، آه ونص)، وغيرها من الأغاني.

وظهرت الفنانة يسرا، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وهما يتفاعلان مع نانسي عجرم، بالرقص داخل الحفل.