سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي

كتبت الإعلامية سهام صالح منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّقت فيه على تصريحات الكابتن عصام الحضري الأخيرة التي تناولت اسمها، مؤكدة أنها لا ترد بدافع الغضب وإنما من باب الشفقة.

وقالت سهام في منشورها: “مش كل ردّ بيبقى عشان نعلّم الأدب… أحيانًا بيبقى من كتر الشفقة. أنا فعلاً صعبان عليا الكابتن عصام الحضري. مش عشان قال عليا كلام مش حقيقي، لكن عشان كل مرة بيقرر يضيّع من تاريخه بإيده. كنت أتمنى يفضل رمز لحارس عظيم، مش مادة للتنمر أو التريقة على السوشيال ميديا.





وكان قد كشف نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر عصام الحضري عن تصريحات مثيرة بشأن البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال عصام الحضري في تصريحات إذاعية :مانويل جوزيه كان بيشتمني بالبرتغالي وأنا كنت باشتمه بالمصري.. وتقبلت قرار سحب شارة الكابتن لأني كنت عايز "البطولات والتاريخ"”.