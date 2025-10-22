متحدث الوزراء: مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن ضمن محاوره برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه سيتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ البرنامج قبل نهاية العام الجاري.

تنفيذ الخطة وفق ضوابط دقيقة

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أوضح التزام الحكومة الكامل ببرنامج الطروحات، وأن العمل جارٍ على تحديد الإطار الزمني الأمثل للطرح بما يحقق أكبر استفادة ممكنة، ويضمن تنفيذ الخطة وفق ضوابط دقيقة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الإعلان عن طرح عدد من الشركات سيتم قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الحكومة تدرس اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح من أجل تحقيق أفضل عائد اقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.