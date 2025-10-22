أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن جانب إنساني من حياته خلال لقائه في برنامج “دبلوكاست”، موضحًا أنه نشأ في أسرة بسيطة، وكان والده يدخر المال ليشتري له أول بدلة ارتداها في رحلته إلى أوروبا بعد تفوقه في الثانوية العامة.

وأشار عبد العاطي إلى أنه كان الأول على محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد، ما جعله ضمن الطلاب المكرمين الذين سافروا في رحلة تعليمية إلى خمس دول أوروبية.



وأكد أنه شعر بالانبهار من التجربة، خاصة بعد زيارته لأوبرا فيينا ومشاهدته العروض العالمية التي تركت أثرًا كبيرًا في وعيه وثقافته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/GQjmq5s47wE?si=ogJHwr8ReZR_axR9