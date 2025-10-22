«أبوالعينين»: اتفاقية شرم الشيخ لم تنهِ حربًا فحسب بل تفتح الأبواب أمام تحقيق السلام|فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن أول خطوة في تاريخ النمو هي إطفاء نيران الصراع وإعلاء صوت الحوار والعقل، متابعًا: نعم نقف أمام هذه التجربة التي حدثت في الأسبوع الماضي، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وقطر والتي أفضت إلى اتفاق شرم الشيخ.



وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، أن قمة شرم الشيخ أثبتت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح، وهذه المبادرة الشجاعة تمثل نموذجًا مشرفًا لما يمكن أن تحققه بالدبلوماسية والتعاون الدولي.

واسترسل: السلام ليس مجرد اتفاق سياسي بل هو منظومة قيم إنسانية تقوم على العدالة والاحترام، متابعًا: اتفاقية شرم الشيخ لم تنهِ حربًا فحسب بل تفتح الأبواب أمام تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.



ولفت إلى أننا نعبر عن كامل تقديرنا لما قام به الرئيس السيسي، الذي جسد برؤيته المتوازنة التزام مصر التاريخي بحماية الأمن الإقليمي ودعم الحلول السياسية وصوت الحكمة في زمن الانقسام.



