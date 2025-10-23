قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
القمة المصرية الأوروبية.. الرئيس السيسي يؤكد: مصر عمق استراتيجي وشريك موثوق للاتحاد الأوروبي
علي الحجار يتألق في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور كامل العدد
أسعار الذهب تختم التعاملات بارتفاع 80 جنيها
الرئيس السيسي: أطلعت القادة الأوروبيين على ما بذلته مصر من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بغزة
الرئيس السيسي: مصر معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا وشريك جاد لاستقبال الاستثمارات
السفير يوسف الشرقاوي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقلة تاريخية في العلاقات الثنائية
اقتصاد

آية الجارحي

اختتمت أسعار الذهب تعاملات الاربعاء بارتفاع بنحو 80 جنيها، عقب نزيف قوي شهدته الاسعار منذ بداية تعاملات أول أمس الثلاثاء.

ومع اقتراب انتهاء تعاملات الاربعاء .. عاودت أسعار الذهب الارتفاع وصعد سعر الذهب بمتوسط 80 جنيها في الجرام الواحد.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرا على المستويين العالمي والمحلي، منذ تعاملات أمس الثلاثاء وحتى منتصف تعاملات اليوم.

ودخلت الاسواق في حالة تصحيح عنيفة حيث هبوط عنيف خلال الساعات الماضية، بانخفاض يتجاوز 7% في الأونصة.

سعر الذهب الان

هبط سعر جرم الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – من مستوى 5900 جنيه وهي أعلى قمة للذهب إلى 5550 جنيهًا، بفارق 350 جنيهًا.

أسعار الذهب 

وكانت اسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا جنونية على مدار أكثر من 8 اسابيع، حيث صعدت أسعار الذهب وسط تجدّد التوترات التجارية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية التي ساهمت في دعم الأسعار أيضاً.

استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، دفع الذهب إلى تحقق قمم تاريخية جديدة .

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 22-10-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الابعاء 22-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4097 دولارا 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4757 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5550 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6314 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.200 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

