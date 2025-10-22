قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تذبذب أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الاربعاء 22-10-2025، في نطاق محدود، في حدود 30 جنيها محليا و40 دولارا عالميا.

وذلك بعد شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرا على المستويين العالمي والمحلي، منذ تعاملات أمس الثلاثاء وحتى منتصف تعاملات اليوم.

ودخلت الاسواق في حالة تصحيح عنيفة حيث هبوط عنيف خلال الساعات الماضية، بانخفاض يتجاوز 7% في الأونصة.

سعر الذهب الان

هبط سعر جرم الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – من مستوى 5900 جنيه وهي أعلى قمة للذهب إلى 5500 جنيهًا، بفارق 400 جنيهًا.

أسعار الذهب 

وكانت اسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا جنونية على مدار أكثر من 8 اسابيع، حيث صعدت أسعار الذهب وسط تجدّد التوترات التجارية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية التي ساهمت في دعم الأسعار أيضاً.

استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، دفع الذهب إلى تحقق قمم تاريخية جديدة .

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 22-10-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الابعاء 22-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4064 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4714 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5500 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6286  جنيهات.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

