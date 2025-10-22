ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعد أن زعمت منشورات أنها تُظهر الرئيس السوري السابق بشار الأسد بثياب ميكانيكي سيارات أثناء تصليح سيارة في ورشة.





وكشفت تقارير إعلامية لبنانية أن الصورة مزيفة ومعدلة رقمياً، إذ أضيفت إليها ملابس الميكانيكي والنظارة والسيجارة ومفتاح الربط.





وتعود الصورة الأصلية إلى زيارة للأسد قبل فراره إلى موسكو في ديسمبر 2024، حيث يعيش حالياً في عزلة تحت حماية الكرملين، وفق صحيفة “دي تسايت” الألمانية.





وأكد وزير الخارجية الروسي أن منحه اللجوء جاء لأسباب إنسانية، نافياً محاولات تسميمه.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.