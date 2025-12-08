الدولار يستقر مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية واجتماعات بنوك مركزية عالمية

استقر الدولار الأمريكي في تداولات اليوم /الاثنين/، بعد تراجعات استمرت أسبوعين، بينما يترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ يسعّر السوق خفضاً للفائدة رغم انقسام أعضاء اللجنة بشكل قد يزيد من ضبابية الرسائل المستقبلية.



وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن ذلك تزامن مع أسبوع مزدحم باجتماعات للبنوك المركزية في أستراليا وكندا والبرازيل وسويسرا دون توقعات لتحركات كبيرة في أسعار الفائدة، وتداول اليورو حول 1.1652 دولار، فيما ارتفع الين إلى 155.17 للدولار.



ويتوقع محللون أن يصدر بنك الفيدرالي خفضاً متشدداً يحد من رهانات الخفض المتكرر خلال 2025.



وفي آسيا والمحيط الهادئ، استقر الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي غدا /الثلاثاء/، كما حافظ الدولار الكندي على مكاسبه بعد بيانات وظائف قوية قبل اجتماع بنك كندا.



واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5784 دولار، دون مستوى مقاومة 0.58، بينما ارتفعت الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 0.8034 للدولار، إذ يُتوقع أن تبقي سويسرا الفائدة عند 0% في ظل تباطؤ التضخم.



وتداول الجنيه الأسترليني فوق متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند 1.3339 دولار، فيما ظل اليوان الصيني مستقراً قرب 7.068 يوان للدولار.



وفي البرازيل، من المتوقع تثبيت الفائدة عند 15% مع احتمالات بالإشارة إلى خفض في الربع المقبل.

