في ذكرى التحرير.. عودة 3 ملايين سوري إلى ديارهم عقب سقوط نظام بشار الأسد

عاد أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أعلنته مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين.

وأضافت المفوّضية أنّ من بين العائدين، أكثر من مليون ومئتيْ ألف سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من مليون وتسعمئة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدة على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار.

عيد التحرير السوري

و يحتفل الشعب السوري اليوم الإثنين 8 ديسمبر بذكرى سقوط نظام بشار الأسد فيما يعرف ب "عيد التحرير"، و ذلك وفقا لمرسوما رئاسيا اصدرة الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق من شهر أكتوبر ينص على أن يوم 8 ديسمبر من كل عام، هو عطلة رسمية احتفالا بتلك المناسبة.

هدية السعودية لسوريا في عيد التحرير

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم له هدية بمناسبة "عيد التحرير" و هي قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل الآية الكريمة: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.

و علق الشرع على هدية ولي العهد قائلا: "آثرنا أن تكون قطعة ستار الكعبة في مسجد بني أمية لتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام".