إصابة سبعة أشخاص بضربات مسيرات على سومي الأوكرانية

قال الحاكم أوليه هريهوروف اليوم الاثنين إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا عندما ضربت طائرات روسية بدون طيار مبنى سكنيًا في مدينة أوختيركا شمال شرق أوكرانيا في منطقة سومي.

وتواجه منطقة سومي، التي تقع على الحدود مع روسيا، قصفًا شبه يومي وهجمات بطائرات بدون طيار منذ أن شنت موسكو تدخلها الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وهي الحرب التي تقترب الآن من عامها الرابع.

صرح هريهوروف في منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة، أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى، حيث أُدخل اثنان منهم. أما الآخرون، فقد تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.

وقال هريهوروف إن المبنى متعدد الطوابق تعرض لأضرار جسيمة، مضيفًا أن بعض السكان تمكنوا من الوصول إلى الطابق السفلي بعد تحذيرات من الغارات الجوية بينما أنقذت أطقم الطوارئ آخرين من الطوابق العليا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

ولم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن الهجوم.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين، لكن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم في الصراع.