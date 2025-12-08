قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إصابة سبعة أشخاص بضربات مسيرات على سومي الأوكرانية

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

قال الحاكم أوليه هريهوروف اليوم الاثنين إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا عندما ضربت طائرات روسية بدون طيار مبنى سكنيًا في مدينة أوختيركا شمال شرق أوكرانيا في منطقة سومي.

وتواجه منطقة سومي، التي تقع على الحدود مع روسيا، قصفًا شبه يومي وهجمات بطائرات بدون طيار منذ أن شنت موسكو تدخلها الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وهي الحرب التي تقترب الآن من عامها الرابع.

صرح هريهوروف في منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة، أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى، حيث أُدخل اثنان منهم. أما الآخرون، فقد تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.

وقال هريهوروف إن المبنى متعدد الطوابق تعرض لأضرار جسيمة، مضيفًا أن بعض السكان تمكنوا من الوصول إلى الطابق السفلي بعد تحذيرات من الغارات الجوية بينما أنقذت أطقم الطوارئ آخرين من الطوابق العليا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

ولم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن الهجوم.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين، لكن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم في الصراع.

