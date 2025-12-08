قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فادية عبد الغني عن سبب غيابها: لم أجد الدور المناسب لتاريخي الفني| خاص
زيلينسكي: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لم تكن سهلة
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تهدي سوريا قطعة من ستار الكعبة بمناسبة عيد التحرير

هدية ولي العهد السعودي
هدية ولي العهد السعودي
هاجر رزق

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم له هدية بمناسبة "عيد التحرير" و هي قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل الآية الكريمة: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.

و علق الشرع على هدية ولي العهد قائلا: "آثرنا أن تكون قطعة ستار الكعبة في مسجد بني أمية لتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام".

 

عيد التحرير السوري

وكان الشرع قد أصدر في وقت سابق من أكتوبر الماضي، مرسوما رئاسيا ينص على أن يوم 8 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ سقوط نظام الأسد في سوريا هو عطلة رسمية تسمى "عيد التحرير".

وقام الرئيس السوري بإمامة المصلين في الجامع الأموي وألقى كلمة مرتديا الزي نفسه الذي ارتداه يوم وصوله إلى دمشق بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر عام 2024 وإلقائه آنذاك خطبة من المنبر نفسه. 

وقال الشرع خلال كلمته: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخاً جديداً للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق". 

ولي العهد السعودي عيد التحرير ستار الكعبة المشرّفة المسجد الأموي هدية ولي العهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

إنستاباي

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

الراقصة شروق القاسم

ليست طبيبة .. مفاجأة غير سعيدة للراقصة شروق بعد تصدرها التريند

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

ترشيحاتنا

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

بالصور

مايا دياب في جلسة تصوير تجمع بين الجرأة والاستعراض

مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض| شاهد
مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض| شاهد
مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض| شاهد

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد