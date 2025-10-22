قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

كريم عاطف

أعلنت شركة ستيلانتس اليوم عن خططها لاستثمار 13 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لتعزيز أعمالها في السوق الأمريكية الحيوية وتوسيع حضورها الصناعي المحلي، ويعد هذا الاستثمار الأكبر في تاريخ الشركة بالولايات المتحدة منذ تأسيسها قبل مئة عام، إذ سيدعم إطلاق خمسة طرازات جديدة ضمن مجموعة العلامات التجارية التابعة لها في فئات رئيسية، إلى جانب إنتاج محرك جديد بأربع أسطوانات، وإضافة أكثر من 5,000 وظيفة في مصانع الشركة في ولايات إلينوي، أوهايو، ميشيجان، وإنديانا.

سيسهم هذا الاستثمار الجديد في توسيع بصمة ستيلانتس الكبيرة أصلًا في الولايات المتحدة، مع زيادة إنتاج المركبات النهائية بنسبة 50% مقارنة بالمستويات الحالية، كما تشمل الخطط إطلاق منتجات جديدة بالإضافة إلى 19 تحديثًا لطرازات الشركة عبر مصانعها الأمريكية كافة، مع تطوير أنظمة الدفع حتى عام 2029.

ومن جانبه، قال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس والرئيس التنفيذي الإقليمي لأمريكا الشمالية: "يعد هذا الاستثمار في الولايات المتحدة - وهو الأكبر في تاريخ الشركة - خطوة جوهرية لتعزيز نموّنا، وترسيخ حضورنا الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل في الولايات التي نعتبرها موطنًا لنا، ومع انطلاق مئويتنا الثانية، نضع العميل في صميم استراتيجيتنا، من خلال توسيع خياراتنا من الطرازات ومنحهم حرية الاختيار بين المنتجات التي يرغبونها ويحبونها".

وأضاف فيلوسا: "تسريع وتيرة النمو في الولايات المتحدة كان أولوية قصوى منذ اليوم الأول لتولّي منصبي، فالنجاح في أمريكا لا يخدم فقط أعمال ستيلانتس هناك، بل يعزّز مكانتنا في جميع أنحاء العالم".

يشمل برنامج الاستثمار البالغ 13 مليار دولار تكاليف البحث والتطوير وسلسلة التوريد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الإنتاجية الكاملة للشركة خلال السنوات الأربع القادمة، إضافةً إلى الاستثمارات في عمليات التصنيع، وفيما يلي تفاصيل الاستثمارات المخصصة لكل ولاية:

تعتزم ستيلانتس استثمار أكثر من 600 مليون دولار لإعادة فتح مصنع بلفيدير للتجميع بهدف توسيع إنتاج طرازي جيب شيروكي وجيب كومباس للسوق الأمريكية، ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2027، مع خلق ما يقرب من 3.300 وظيفة جديدة.

باستثمار يقارب 400 مليون دولار، سيتم نقل عملية تجميع الشاحنة متوسطة الحجم الجديدة كليا - التي كان مخططا تجميعها في مصنع بلفيدير - إلى مجمع توليدو للتجميع، حيث سيتم إنتاجها إلى جانب طرازَي جيب رانجلر وجيب غلادياتور.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحوّل إلى خلق أكثر من 900 وظيفة جديدة، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2028.

كما تؤكد الشركة استمرارها في تنفيذ الاستثمارات المعلنة سابقًا في يناير الماضي في مرافق توليدو، والتي تشمل تقنيات إضافية وإجراءات تطوير قوية لكل من جيب رانجلر وجيب غلادياتور، إضافةً إلى مكونات رئيسية داعمة للإنتاج في مصنع توليدو للماكينات.

تخطط ستيلانتس لتطوير سيارة SUV كبيرة جديدة كليًا تعمل بنظام كهربائي بمدى موسّع ومحرك احتراق داخلي، على أن يتم إنتاجها في مصنع وارن لتجميع الشاحنات اعتبارًا من عام 2028، باستثمار يقارب 100 مليون دولار لتحديث المنشأة، ومن المتوقع أن يضيف هذا البرنامج أكثر من 900 وظيفة جديدة في المصنع الذي ينتج حاليًا طرازَي جيب واجونير، وجراند واجونير.

كما تنوي الشركة استثمار 130 مليون دولار لإعداد مجمع ديترويت للتجميع - جيفرسون لإنتاج الجيل الجديد من دودج دورانجو، تأكيدًا لالتزامها الذي أُعلن عنه في يناير الماضي، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2029.

تؤكد الشركة استثماراتها التي اعلن عنها في يناير في عدد من منشآت كوكومو لإنتاج المحرك الجديد كليًا GMET4 EVO ذي الأربع أسطوانات، بدءًا من عام 2026، وتخطط ستيلانتس لاستثمار أكثر من 100 مليون دولار وإضافة أكثر من 100 وظيفة جديدة لضمان أن تكون الولايات المتحدة قاعدة تصنيع هذا المحرك الاستراتيجي.

تضم شبكة عمليات ستيلانتس في الولايات المتحدة 34 منشأة تشمل مواقع التصنيع، ومراكز توزيع قطع الغيار، ومراكز الأبحاث والتطوير في 14 ولاية، ويعمل بها أكثر من 48.000 موظف، إضافة إلى 2.600 وكيل وقرابة 2.300 مورد في الاف المجتمعات عبر البلاد، ويأتي هذا الإعلان استكمالا للإجراءات التي تم الكشف عنها في يناير 2025.

