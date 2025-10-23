محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

حذف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورته بقميص ليفربول وجملة "لاعب ليفربول" من حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا).

صلاح حذف الصورة مباشرة دون أي تعليق أو توضيح من اللاعب، مما أثار تساؤلات حول مستقبله مع ليفربول، خاصة مع تداول أنباء في الأسابيع الأخيرة عن اهتمام أندية سعودية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ولم يعلق صلاح حتى الآن على سبب التغيير في حسابه، في حين انقسمت تعليقات الجماهير بين من رأى أنها خطوة تمهيدية لرحيله، وآخرين اعتبروها مجرد تحديث شخصي لا يحمل أي دلالات رياضية.

يُذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2026، ويُعد أحد أبرز نجوم الفريق منذ انضمامه عام 2017، حيث سجل أكثر من 200 هدف بقميص الريدز، وساهم في تتويج النادي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.