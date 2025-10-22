هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟.. ليفربول يحسم الجدل

كشف تقرير صحفي، عن موقف ليفربول من بيع النجم المصري محمد صلاح، في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن أندية الدوري السعودي جددت اهتمامها بالتعاقد مع محمد صلاح.

وأضافت - نقلًا عن تقارير إنجليزية - أن إدارة ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت أكدت تمسكها الكامل بخدمات صلاح، مشددة على أنه لا توجد أي نية للتفريط فيه سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو في الصيف المقبل، رغم التراجع النسبي في أرقامه هذا الموسم.

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب أفريقي



في سياق آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، والتي شهدت ترشيح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى جانب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، نجم نادي بيراميدز.

كما شهدت نجم منتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب أشرف حكيمي.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره لمجموعته في التصفيات، كما ساهم بشكل بارز في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أما فيستون ماييلي، فقد لعب دورًا محوريًا في النجاحات التاريخية لبيراميدز خلال 2025، حيث توّج الفريق بثلاثة ألقاب قارية هي دوري أبطال إفريقيا، كأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى تصدره ترتيب الأندية في القارة.

وتألق ماييلي خلال هذه البطولات بفضل أهدافه الحاسمة وأدائه المميز، مما جعله من أبرز المهاجمين الأفارقة في العام الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الكاف عن الفائز بالجائزة خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.