فرج عامر يتفقد نادي سموحة ويستمع للأعضاء

أجرى المهندس محمد فرج عامررئيس مجلس إدارة نادي سموحة، جولة تفقدية داخل النادي مساء أمس للأطلاع على أراء الاعضاء متابعة الإنشاءات ومتابعة ق؛اع البراعم والجهاز الفني بالنادي.

و بدأ المهندس محمد فرج عامر بزيارة ملاعب النجيل الصناعي، والتقى بالجهاز الفني والإداري ولاعبي قطاع البراعم “أ”

ثم توجه إلى المنطقة المقابلة لحمام سباحة الشهيد أحمد عصام، حيث التقى بعدد من أعضاء النادي وتبادل معهم الحديث حول بعض الأمور المتعلقة بالنادى خلال الفترة الحالية والإستماع إلى الشكوي المتواجدة داخل النادي

وتقدم المهندس محمد فرج عامر، الرئيس الحالي لنادي سموحة رسميا، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي السكندري، للدورة المقبلة