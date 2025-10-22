ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاوله للتلاعب في مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة ، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من مزارعي المحافظة.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن المديرية خلال حملات تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع مباحث التموين تمكنت من ضبط كمية كبيره من الأسمدة المدعمة داخل مخزن غير مرخص بقرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد.

وأشار وكيل وزاره الزراعة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 585 شكارة نترات تابعة لشركة للأسمدة مخزنه بالمخالفة للقوانين داخل مخزن يخص المواطن (ا ج س) وذلك بغرض الإتجار بها في السوق السوداء، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ونقل الكميات المضبوطة إلى جمعية المنحر الزراعية بمركز أبوحماد لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن التصرف فيها.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والحفاظ على الدعم المخصص للمزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيه.