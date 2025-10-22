"عصام السقا" يحقق حلم طفلة تعاني من السرطان .. تفاصيل

استجاب الفنان عصام السقا لحلم طفلة تتمنى مقابلته تخوض معركة ضد السرطان.



ونشر فيديو جمعهما، وشارك ركوب الخيل وقضاء وقت ممتع معها، وعلق قائلا: ليلى الجميلة، بطلة من نوع خاص، كان ليا الشرف إني أشاركها لحظات النهاردة. قضينا وقت حلو مع الخيل وروحها كانت مليانة أمل. ياريت ندعي لها كلنا، عشان بكرة بتبدأ العلاج الإشعاعي، وإن شاء الله ربنا يشفيها ويقوّيها .



شارك الفنان عصام السقا جمهوره بمجموعة من الصور الجديدة ظهر فيها برفقة عدد من الخيول العربية الأصيلة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر السقا في الصور وهو يتفاعل مع الخيول ذات اللون الأبيض الناصع، في أجواء طبيعية ساحرة عكست جمال الخيول وفخامة حضورها، وعلّق قائلًا:«سبحان من خلق».