عصام السقا يخطف الأنظار بصحبة الخيول العربية: سبحان من خلق

شارك الفنان عصام السقا جمهوره بمجموعة من الصور الجديدة ظهر فيها برفقة عدد من الخيول العربية الأصيلة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر السقا في الصور وهو يتفاعل مع الخيول ذات اللون الأبيض الناصع، في أجواء طبيعية ساحرة عكست جمال الخيول وفخامة حضورها، وعلّق قائلًا:

«سبحان من خلق».

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهوره، حيث انهالت التعليقات التي تغزلت في جمال الخيرل العرببة ، وأشاد البعض الآخر بإحساس عصام السقا الفني واهتمامه بالطبيعة والحيوانات.

وتُعد هذه الإطلالة جزءًا من حرص الفنان عصام السقا على التواصل المستمر مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشاركهم من وقت لآخر بلقطات من حياته اليومية ومشاريعه الفنية.