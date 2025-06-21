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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عصام السقا: فيلم "ريستارت" يحذر من إساءة استخدام الإنترنت لأغراض مادية

أرشيفية
أرشيفية

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بمشاركته في فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، واصفًا التجربة بأنها كانت ممتعة وخفيفة الظل. 

وقال في لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد:"الفيلم دمه خفيف، لذيذ جدًا وكوميدي، ويا رب يعجب الناس، والرسالة اللي في الفيلم توصل للناس بشكل لطيف".

وتحدث عصام السقا عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها في الفيلم، موضحًا أنه يلعب دور "بنهاوي"، وهو مهندس كابلات بحرية يمر بعدة أزمات، قائلاً:"أنا بجسد شخصية بنهاوي، عنده مشاكل عائلية ونفسية، ومجنون شوية، وعنده مشاكل مع أولاده كمان".

رسالة اجتماعية عن خطورة السعي وراء التريند

وأكد السقا أن الفيلم لا يكتفي بالكوميديا، بل يحمل رسالة مهمة حول الاستخدام الخاطئ للإنترنت والسعي وراء التريندات دون وعي أو مسؤولية. 

وأضاف"الفيلم بيناقش الناس اللي بتقلل من نفسها وتهين نفسها عشان تطلع تريند وتكسب فلوس من اللايفات، حتى لو ده بيقلل من قيمتهم قدام نفسهم وأسرهم".

الفنان عصام السقا فيلم ريستارت تامر حسني ريستارت

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