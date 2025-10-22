النبراوي يدعم هيثم الحريري وأسرة محمد أسامة قتيل المنوفية.. شوف عمل إيه؟

تحركات متعددة يقوم بها المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين، في سبيل دعم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وأسرهم، الذين يواجهون أزمات سواء تتعلق بالمهنة أو بشكل عام.

وحرص طارق النبراوي على التواجد داخل المحكمة الإدراية العليا صباح اليوم؛ وذلك دعمًا وتضامنًا مع المهندس هيثم الحريري، الذي كان ينتظر الحكم في الطعن المقدم منه ضد قرار استبعاده من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

من جانبه وجّه نقيب المهندسين، باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمتابعة مجريات قضية مقتل المهندس محمد أسامة وتقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيد، وذلك في استجابة فورية عقب ما تم تداوله بشأن مقتل (أسامة على يد جاره).

وأكد النبراوي، أن نقابة المهندسين لن تتخلى عن أي من أعضائها، وأن دورها لا يقتصر على الجوانب المهنية لكنه يشمل الدعم الإنساني والقانوني لكل مهندس يتعرض لأي انتهاك، مشددًا على أن النقابة ستقف خلف أسرة المهندس الراحل حتى ينال الجاني جزاءه العادل.

وكلف النبراوي الشئون القانونية بالنقابة العامة بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالمنوفية لمتابعة التحقيقات والاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن، وقد توجه بالفعل اليوم فريق قانوني من النقابة العامة إلى المنوفية لمتابعة القضية ومجريات سير التحقيقات بشكل مباشر، وذلك بمشاركة المهندس أشرف فرحان، رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية، وبحضور أعضاء من مجلس نقابة المنوفية وفريق الشؤون القانونية بها.

وأكد النبراوي ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري وجهود النيابة العامة والشرطة في كشف ملابسات هذه الحادثة المروعة وتحقيق العدالة. مشددًا على أن النقابة ستواصل متابعة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن المهندس محمد أسامة لبيب؛ هو أحد أبناء نقابة المهندسين وخريج كلية الهندسة بشبين الكوم، قسم القوى الكهربية، والمسجل بالنقابة منذ عام 2021، قد قتل في حادث مأساوي على يد جاره في وضح النهار.