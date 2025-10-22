مصرع صغير وإصابة آخر إثر سقوطهما من الطابق التاسع بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادثًا مأساويا، حيث لقي صغير مصرعه في الحال، بينما أصيب آخر بإصابات بالغة في أنحاء الجسم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد بسقوط طفلين من الطابق التاسع من أحد العقارات بشارع عبد السلام الشاذلي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع عمر أحمد روميلة، 9 سنوات، وإصابة شقيقه إياد، 5 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ، وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت التحريات الأولية أن الطفلين كانا يحاولان القفز من الشباك إلى البلكونة لكنهما سقطا أسفل العقار، وأن والديهما لم يكونا بالمنزل خلال وقوع الحادث، وحررت الأجهزة الأمنية محضرَا بالواقعة وتولت جهات التحقيق أعمالها في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.