بتكلفة 27.5 مليون .. متابعة أعمال رفع كفاءة طريق جسر فرهاش بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وخاصة مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والكباري لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين .

قامت مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة أعمال حماية ورفع كفاءة طريق جسر فرهاش بمركز كوم حمادة بطول 5.5 كم، وبتكلفة إجمالية قدرها 27.5 مليون جنيه.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2025 / 2026 و2026 / 2027، وفي إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتحسين مستويات الأمان والسلامة على الطرق.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بالمتابعة الميدانية المستمرة للالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وضمان التنفيذ بأعلى معايير الجودة الفنية ، مشيرة إلى أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بمشروعات رصف وتطوير الطرق لما تمثله من شريان حيوي لدعم التنمية المحلية وتعزيز حركة النقل والخدمات داخل المدن والقرى.