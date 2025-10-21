البحيرة: ضبط 35 طن لحوم بلدية وأسماك ودواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

ونفذت مديرية الطب البيطري بقيادة محمد سالم من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات مكثفة على محال بيع وتداول اللحوم والأسماك والمجمدات بمراكز المحمودية و كوم حمادة و بدر و رشيد و كفر الدوار و شبراخيت و دمنهور.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 36 محضرًا بإجمالي أوزان بلغت 35167.5 كجم من لحوم بلدية ومجمدات وأسماك ماكريل وكبدة ودواجن مجمدة ومصنعات متنوعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكدت محافظة البحيرة على استمرار تنفيذ الحملات اليومية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، لضبط الأسواق وردع كل من يخالف القوانين، للحفاظ على صحة المواطنين.