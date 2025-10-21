جوتيريش: أفريقيا تواجه تحديات وتقدم حلولا لخدمة العالم أجمع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن القارة الأفريقية تتعامل مع تحديات كبيرة، وتغتنم الفرص وتقدم الحلول التي لا تنفع القارة فحسب ولكن العالم بأسره/ مؤكداً أن قيادة أفريقيا ومرونتها ورؤيتها، أساسية أكثر من أي وقت مضى، جاء ذلك في رسالة وجهها "جوتيريش" إلى "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" في نسخته الخامسة والتي عُقدت يومي 19 و20 أكتوبر في أسوان – جنوب مصر- تحت شعار "عالم في تغير وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية " .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشاد "جوتيريش" بتركيز المنتدى على الحلول التي تقودها أفريقيا والحوار الجامع وتمكين الشباب والنساء. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التعامل مع التحديات المترابطة - السلام والوساطة، التكامل الإقليمي، التحول الاقتصادي، الانتقال الأخضر، الصحة العامة، إمكانات ومخاطر الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور.

ودعا "أنطونيو جوتيريش" إلى مواصلة العمل لتعزيز تعددية الأطراف من أجل المستقبل، بما يشمل ضمان تقوية التمثيل الأفريقي في المؤسسات الدولية عبر إصلاح الهيكل المالي العالمي ومجلس الأمن. وقال: "لقد طال الانتظار لحصول أفريقيا على تمثيل دائم (في مجلس الأمن الدولي)".

وأكد "جوتيريش"على العمل المشترك لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، واغتنام الفرصة لتشييد الجسور وتعزيز الحوار وتحقيق النتائج للناس والكوكب.

يذكر أن منتدى أسوان تم إطلاقه أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 ، ويُوصف بأنه "منصة أفريقية رفيعة المستوى تجمع بين القادة الأفارقة من الحكومات الوطنية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني" وغيرهم من الشركاء لإجراء مناقشات عملية قابلة للتنفيذ. ويسعى المنتدى إلى "تفعيل النهج الترابطي بين السلم والأمن والتنمية، من خلال دعم الحلول الأفريقية".