فن وثقافة

«انتصار» تعلن عن طرح جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات»

انتصار
انتصار
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة انتصار عن طرح جزء جديد من المسلسل الكوميدي الشهير “راجل وست ستات” الذى حقق نجاحًا كبيرًا على مدار 10 أعوام.

وقالت «انتصار» خلال لقائها مع et بالعربي، إنها قرّرت منذ فترة طرح جزء جديد من مسلسل “راجل وست ستات” ولكن عند سؤال الفنان أشرف عبد الباقي فى إحدى لقاءات قال إن انتصار تريد أن تخوض جزءًا جديدًا من المسلسل وصرحت بالأمر دون التأكد".

انتصار: هنعمل جزء جديد من مسلسل راجل وست ستات بناء على طلب الجمهور

وأضافت «انتصار»: الحمد لله دلوقتي ظهر الحق وكلموا أشرف عبدالباقي وفعلاً كلموا أشرف عبد الباقي وقالوله إن احنا هنعمل جزء جديد بالتأكيد وهنعمله من باب الذكريات والحب وبناء على طلب الجماهير لأن الناس طلبته مننا وحابوه على مدار 10 أجزاء".

انتصار تشارك فى ماراثون رمضان 2026

وعن مشاركتها فى ماراثون رمضان ، قالت انتصار انها ستشارك فى ماراثون رمضان بمسلسل “علي كلاي” مع الفنان احمد العوضي.

  مسلسل علي كلاي

  وكان كشف الفنان أحمد العوضي أولى مفاجآت مسلسل علي كلاي، وهو مسلسله الجديد المقرر أن ينافس به ضمن موسم دراما رمضان 2026 المقبل.

شارك أحمد العوضي مقطع فيديو للمطربة يارا محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، معلنًا انضمامها لمسلسل علي كلاي.

وكتب على الفيديو :"صوت الشارع في رمضان.. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026 إن شاء الله".

وقد كشف الفنان أحمد العوضى، عن اسم مسلسله الجديد الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل ، وهو تحت عنوان على كلاى.

المسلسل يعيد فيه التعاون مع المؤلف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، حيث شاركهما العمل الماضى بمسلسل فهد البطل

انتصار مسلسل علي كلاي مسلسل راجل وست ستات مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

مهرجان دي كاف
زراعة الشرقية
قان أورغانجـي أوغلو
أخبار السيارات
