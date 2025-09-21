انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

أعربت الفنانة انتصار عن سعادتها بتكريمها على هامش النسخة الثانية والعشرين من حفل توزيع جوائز دير جيست 2025، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية في أحد الفنادق بالتجمع.

وقالت «انتصار» في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري إنها سعيدة للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته بأعمالها التي شاركت بها في ماراثون رمضان 2025.

الدور الأقرب لها

وكشفت انتصار أن دورها في مسلسل "إش إش" هو الأقرب لها والأصعب في تجسيده.

وعن تصريحها الذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مصطلح "السينما النظيفة"، أكدت انتصار أن التصريح غير دقيق ولا يوجد له معنى حتى يُتداول بهذا الشكل.

انتصار: أتمنى تقديم دور سيدة مرشحة لمجلس الشعب

وبسؤالها عن الدور الذي تتمنى تأديته، قالت انتصار إنها تتمنى تقديم دور سيدة تترشح لمجلس الشعب نظرًا للجهد الكبير الذي يبذله هذا الدور والمساعدة الكبيرة للشعب المصري.

انتصار تكشف إمكانية التعاون مع ابنتها شاهيستا

وعن تعاون ابنتها شاهيستا في عمل فني قريب، قالت انتصار إنه حتى الآن لا يوجد عمل يجمعهما بسبب انشغال ابنتها بالدراسة، لكن من الممكن أن يحدث ذلك في المستقبل.

واختتمت انتصار حديثها قائلة إنها تنتظر عرض أحدث أفلامها "السادة الأفاضل" خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الفيلم شيق للغاية.

فيلم "السادة الأفاضل"

فيلم "السادة الأفاضل" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، إذ يتمحور حول صراع بين عائلتين؛ الأولى من الريف ويشارك فيها محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي، بينما الثانية من القاهرة ومن أبرز أفرادها طه دسوقي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، ما يضع العائلتين في أجواء مليئة بالخلافات والمفارقات الكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا محمد تايسون، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، طه دسوقي، ناهد السباعي، وغيرهم.