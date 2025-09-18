انتصار: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة أو لأ

علقت الفنانة انتصار على مصطلح السينما النظيفة الذى تداول خلال الأعوام الماضية ، مشيرة انه لا يوجد تفسير لهذا المعني.

وقالت انتصار خلال لقائها مع “عرب وود” أنه لا يوجد مصطلح يدعي “سينما نظيفة أو غير نظيفة”هى مش مغسولة بالرابسو.

وأضافت ، معلقة: “فى حاجة اسمها سينما حلوة وبتفيد المجتمع سينما بتوصل كلمة وسينما بتفضل عايشة فى قلبك وذاكرتك زى افلام إسماعيل يس وأفلام محمد عوض افلام رشدي اباظة او سعاد حسني هى دى السينما اللى أثرت فى الوجدان”.

اعمال انتصار

وكانت أحدث أعمال الفنانة انتصار مشاركتها فى مسلسلي “اش اش” ومسلسل “٨٠ باكو” الذى شاركوا فى ماراثون رمضان الماضي.

أبطال إش إش

ومسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

فريق عمل مسلسل 80 باكو:



مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية



قصة مسلسل 80 باكو :



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي ، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنية ، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، مما يخلق العديد من المواقف الكوميديا.