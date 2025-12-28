قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصومال يدعو الدول العربية لمساندته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
تفاجأت بالأمر .. القارئ محمد الملاح يعتذر عن واقعة رمي الأموال خلال تلاوته في باكستان | شاهد
مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نكون طرفًا في تهجير الفلسطينيين من أرضهم
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تفاجأت بالأمر .. القارئ محمد الملاح يعتذر عن واقعة رمي الأموال خلال تلاوته في باكستان | شاهد

مستنكرا واقعة القاء الأموال عليه أثناء تلاوته بباكستان..القارئ محمد الملاح: تفاجأت بالأمر وأعتذر لنقابة القراء
مستنكرا واقعة القاء الأموال عليه أثناء تلاوته بباكستان..القارئ محمد الملاح: تفاجأت بالأمر وأعتذر لنقابة القراء
إيمان طلعت

أكد محمد الساعاتى، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن القارئ محمد الملاح، المعروف إعلاميًا برمي الأموال عليه أثناء تلاوته في دولة باكستان، قد تواصل معه من باكستان، وأنه يستنكر ما حدث بشدة، قائلًا: 

«فوجئت بحدوث ما لم أتوقعه، ولم أفق مما حدث إلا بعد انتهائي من التلاوة، حيث كان جلّ اهتمامي وتركيزي مع التلاوة وقتها. ورغم أنني لست معنيًا بتغيير ثقافات الشعب الباكستاني في التفاعل مع قارئ القرآن الكريم بهذه الطريقة، فإنني أرفض بشدة هذا الفعل، الذي يكمن في رمي الأموال على القارئ أثناء تلاوته».

وأضاف أنه عندما شاهد فيديو الحفل رأى أنه من واجبه أن يعتذر إلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة فضيلة الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، مؤكدًا لفضيلته أن ما حدث لا دخل له فيه، وإنما هو من ثقافة الشعب الباكستاني في التعبير عن حبهم وإعجابهم بقارئ القرآن.

واختتم قائلًا: «أعتز بكوني من حملة كتاب الله تعالى؛ تعلمت في الكتاتيب، وتخرجت في معهد القراءات بالأزهر الشريف، الذي يعد قبلة العلم، وحصلت على شهادة تخصص القراءات بالأزهر الشريف. ولأنني من أبناء مصر الأزهر، مسقط رأس دولة التلاوة، أعتذر عن مشهد إلقاء الأموال المفاجئ عليّ في باكستان أثناء تلاوتي، حيث يفاجئ قارئ القرآن بحب الباكستانيين الجارف للقراء المصريين، مما يجعلهم يقومون بأفعال غير معتادة ولا تتفق مع ثقافتنا في مصرنا الحبيبة. وأعد بعدم تكرار هذا المشهد أثناء تلاوتي في باكستان مستقبلًا، حيث من المحتمل أن تكون عودتي إلى أرض الوطن، مصرنا الحبيبة، أول شهر رمضان القادم، بإذن الله».

باكستان القارئ محمد الملاح محمد الساعاتى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

اجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

جانب من المؤتمر

الوطنية للانتخابات: انتظام فتح اللجان بجولة إعادة 19دائرة ملغاة بالنواب

أرشيفية

خبير: خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية لمصلحة المواطن والاقتصاد |فيديو

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد