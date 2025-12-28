«زيلينسكي» و«كارني» يعقدان اجتماعًا عبر الإنترنت مع قادة أوروبيين قبل لقاء ترامب

عقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء كندا مارك كارني اليوم الأحد اجتماعاً مشتركا عبر الإنترنت مع قادة أوروبيين لمناقشة مسودات الوثائق الأساسية التي ستُبحث خلال لقاء زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأفاد مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان صحفي، بأن زيلينسكي وكارني، أجريا محادثة عبر الإنترنت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، ورئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستوره، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ومستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي جوناثان باول".



وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العناصر الأساسية لمسودات الوثائق الرئيسية المزمع بحثها بين أوكرانيا والولايات المتحدة، مع التركيز على موقف قوي في ساحات القتال والدبلوماسية لمنع روسيا من التحايل وتأجيل إنهاء الحرب بشكل عادل، حسب قول زيلينسكي: "العالم يمتلك القوة الكافية لضمان الأمن والسلام".



كما تم تنسيق موقف أوروبي مشترك بشأن عملية السلام والتأكيد على دعم الجهود الأمريكية وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة ضمانات الأمن التي ستوفرها أوروبا لأوكرانيا.



واقترح زيلينسكي أيضاً خطة اجتماعات للأيام والأسابيع المقبلة، وقد أكد الشركاء الأوروبيون دعمهم الكامل لأوكرانيا خلال اللقاء.