علي كلاي.. مسلسل جديد لـ أحمد العوضي فى رمضان 2025

كشف الفنان أحمد العوضى، عن اسم مسلسله الجديد الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل ، وهو تحت عنوان على كلاى.

المسلسل يعيد فيه التعاون مع المؤلف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، حيث شاركهما العمل الماضى بمسلسل فهد البطل.

أحمد العوضي يلبى طلب أحد متابعيه

من ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه فيديو جديد، وهو يسير في الشارع، رفقة أحد متابعيه الذي طلب منه أن يساعده في تصدر التريند.

ونشر العوضي ، الفيديو عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك، رفقة أحد متابعيه، وهو يقول له: “بالله عليك عايز أطلع تريند”، وعلق العوضي على الفيديو قائلًا: “اطلع تريند.. في حب إخواتي العسل”.

يُذكر أن العوضي يستعد لأعمال جديدة، سيُعلن عنها قريبًا بعد نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل فهد البطل.

وشارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره لحظة عفوية وطريفة جمعته ببائع فريسكا خلال تواجده على البحر، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك فيديو يوثق اللقاء.