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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلامتك يا أستاذ.. صبري فواز يوجه رسالة دعم مؤثرة للفنان محمد صبحي

محمد صبحي
محمد صبحي
منار نور

شهد الوسط الفني حالة من القلق بعد مرور الفنان الكبير محمد صبحي  بوعكة صحية، الأمر الذي دفع عددًا من نجوم الفن إلى التعبير عن دعمهم الكامل وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وكان في مقدمة المتضامنين الفنان صبري فواز، الذي عبّر عن مشاعره برسالة قصيرة ومعبّرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث شارك صورة للفنان محمد صبحي، وعلّق قائلاً:"سلامتك يا أستاذ صبحي."


أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه يطمئن جمهور الفنان محمد صبحي على حالته الصحية، مشيرا إلى أنه الأن في المستشفى وهي مجرد مراقبة للحالة، ومطمئن للحالة جدا

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي مستقرة، ونقل إلى المستشفى بعد مجهود عملي شاق، مؤكدا أنه كان  يعمل على تصوير مسرحية وعمل المونتاج لها.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن التشخيص المبدئي لحالة الفنان محمد صبحي، هي إرهاق زائد، مؤكدا أنه تم تجهيز غرفة عناية مركزة، ونعمل على مراقبة الحالة.

حالة من القلق انتابت الوسط الفني بعد إعلان دخول الفنان القدير محمد صبحي إلى العناية المركزة، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة باضطراب الوعي.

محمد صبحي صبري فواز محمد صبحي يم بوعكة صحية

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