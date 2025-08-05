أشرف زكي: محمد صبحي حالته مستقرة.. والإجهاد سبب وعكته الصحية

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي عقب تعرضه لوعكة صحية .

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، : " محمد صبحي يتفاني ويخلص في عمله بشكل كبير وشعر بالإرهاق وتعرض للإجهاد الذي تسبب في وعكته الصحية".

وتابع أشرف زكي: " أطمئن الجميع وأطمئن جمهور محمد صبحي ان الحالة الصحية مستقرة ومن الممكن نقله لغرفة عادية بالمستشفى خلال ساعة".

وعن جهود الدولة لضبط التيك توكرز المخالفين لقيم المجتمع،قال أشرف زكي :" أحيي وزارة الداخلية وادلولة على مجهوداتها ومصر دولة كبيرة وعظيمة ومصر هي هوليوود الشرق ويجب الحفاظ على مصر وفنها وتاريخا وإحنا مش هنسيب بلدنا لناس تخرب فيها ".