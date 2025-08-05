مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد صبحي

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، مشيرة إلى أنه تعرض لوعكة صحية ونقل على إثرها للمستشفى حاليا.

وأضافت مفيدة شيحة ، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفنان محمد صبحي يجري حاليا بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وهذه الأزمة الصحية بسبب الإجهاد الشديد، متابعة أن :"الف سلامة عليك يا نجم يا عظيم وفحوصات تعملها وتطلع من المستشفى".

ووجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة للفنان محمد صبحي، قائلة :"سلامتك ألف سلامة وترجع بألف سلامة ونشوفك منور الفن والمسرح".