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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا .. عطل يضرب «واتساب».. وأفضل هاتف في الأسواق 2025 بمواصفات احترافية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يمنع المستخدمين من تسجيل الدخول.. عطل يضرب «واتساب» فما القصة؟

شهد عدد كبير من مستخدمي تطبيق “واتساب”،  خلال الساعات الماضية لعطلاً مفاجئًا وذلك في نسخة الويب من التطبيق، ليقوم المئات بالأبلاغ عن صعوبة في القيام بتسجيل الدخول إلى التطبيق، وخاصة عند القيام بمحاولة استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، والذي قد بدأ في الظهور للعديدمن المستخدمين وذلك في رسالة تفيد بإمكانية وجود “خطأ غير متوقع"
 

بمواصفات احترافية .. إليك أفضل هاتف في الأسواق في 2025

ربما تستعد نوبيا لإطلاق هاتفها الجديد من فئة Ultra، Z80 Ultra. تشير تسريبات جديدة إلى أن الهاتف سيضم أحدث التقنيات، بما في ذلك معالج كوالكوم من الجيل التالي، وكاميرا سيلفي مُحسّنة أسفل الشاشة، وبطارية تدوم لفترة أطول من معظم الهواتف الرائدة في السوق. ومن المتوقع إطلاق الهاتف نهاية هذا العام.

تقهر آبل ايربودز برو.. سماعة سامسونج الجديدة Galaxy Buds 3 FE .. السعر والميزات

إذا كنت تبحث عن سماعات إذن لاسلكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعات Galaxy Buds 3 FE، وهي سماعات أذن لاسلكية حقيقية جديدة بأسعار معقولة وقد ظهرت هذه السماعات اللاسلكية الجديدة مؤخرًا و إليك أهم مواصفاتها

تسريبات هاتف Oppo Find X9 Ultra.. كاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وعدسةقوية
 

ظهرت شائعاتٌ مجددًا حول هاتف أوبو الرائد القادم، ومن المتوقع أن يحصل هاتف Find X9 Ultra، وهو الهاتف الرائد القادم من الشركة بكاميرا فائقة، على ترقياتٍ في نظام الكاميرا الخلفية؛ إلا أن تسريبًا جديدًا يشير إلى احتمال تخفيض دقة الشاشة، ولكن ربما يكون مصدرٌ رسميٌ قد نفى هذا الأمر بالفعل.

ونفى مسئول تنفيذي شائعات تخفيض مستوى شاشة هاتف Oppo Find X9 Ultra

هل هاتفك منها؟ تحديث One UI 8 سيكون الأخير لتلك الهواتف
 

طُرح تحديث One UI 8 لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر مع هواتف Galaxy القابلة للطي من الجيل السابع، Galaxy Z Fold 7، وGalaxy Z Flip 7، وGalaxy Z Flip 7 SE.

ومن المتوقع أن يبدأ طرح التحديث الثابت قريبًا على هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية القديمة. 

ولم تُعلن سامسونج عن موعد إطلاق التحديث بعد، ولكن من المرجح أن يُطرح التحديث أولًا على أجهزة Galaxy التي تخضع حاليًا لاختبار One UI 8.

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