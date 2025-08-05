هل هاتفك منها؟ تحديث One UI 8 سيكون الأخير لتلك الهواتف

طُرح تحديث One UI 8 لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر مع هواتف Galaxy القابلة للطي من الجيل السابع، Galaxy Z Fold 7، وGalaxy Z Flip 7، وGalaxy Z Flip 7 SE.

ومن المتوقع أن يبدأ طرح التحديث الثابت قريبًا على هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية القديمة.

ولم تُعلن سامسونج عن موعد إطلاق التحديث بعد، ولكن من المرجح أن يُطرح التحديث أولًا على أجهزة Galaxy التي تخضع حاليًا لاختبار One UI 8.

هواتف وأجهزة سامسونج اللوحية

إليك قائمة بهواتف وأجهزة سامسونج اللوحية التي تخضع حاليًا لاختبار One UI 8.

إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن المرجح أن يحصل على One UI 8 قبل معظم الأجهزة.

يتم حاليًا اختبار One UI 8 لهذه الأجهزة Galaxy

جالاكسي S25، S25+، S25 ألترا، S25 إيدج

جالاكسي S24، S24+، S24 ألترا، S24 FE

جالاكسي S23، S23+، S23 ألترا، S23 FE

جالاكسي S22، S22+، S22 ألترا

جالاكسي تاب S10، S10+، S10 ألترا

جالاكسي تاب S9، S9+، S9 ألترا

جالاكسي A56، A55، A54، A53

جالاكسي A36، A35، A34، A33

جالكسي زد فليب 6، فولد 6

جالكسي زد فولد 5، فليب 5

جالكسي زد فولد 4، فليب 4

جالاكسي M36، M35

جالاكسي F34

جالاكسي F15

على الرغم أن اختبار واجهة One UI 8 قد بدأ لجميع هذه الأجهزة، إلا أن سلسلة Galaxy S25 فقط هي التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى النسخة التجريبية العامة من واجهة One UI 8.

أما بالنسبة للأجهزة المتبقية، فيجري الاختبار داخليًا، وهو أمر غير متاح للعامة.

متى ستبدأ شركة سامسونج في إطلاق تحديث One UI 8؟



مع إطلاق واجهة One UI 8 في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت سامسونج أول علامة تجارية غير تابعة لجوجل تُصدر تحديث أندرويد 16.

يأتي هذا الإصدار السريع نتيجةً لتغييرين رئيسيين في استراتيجية سامسونج لطرح البرامج ولم تُعلن سامسونج عن موعدٍ مُحدد لبدء طرح المنتج.

في المقابل، أكدت بالفعل أن طرح المنتج سيبدأ "هذا الصيف". هذا يعني أن الطرح المُستقرّ قريبٌ جدًا، ومن المُرجّح أن يبدأ في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر.