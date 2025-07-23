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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تبدأ تحديث وحدات Good Lock استعدادًا لإصدار One UI 8 وواجهة أندرويد 16

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

بدأت سامسونج في تحديث عدد من وحدات Good Lock الأساسية، تمهيدًا لإطلاق واجهة One UI 8 التي تستند إلى نظام أندرويد 16، مما يضمن تجربة انتقال سلسة لمستخدمي أجهزة Galaxy الراغبين في الترقية.

وأطلقت الشركة تحديثات لأربع وحدات رئيسية من Good Lock، وهي: Home Up وMultiStar وNavStar وQuickStar، وجميعها أصبحت تدعم رسميًا واجهة One UI 8، والتي ستأتي مثبتة مسبقًا على هاتفي Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7، على أن تبدأ لاحقًا بالوصول إلى الأجهزة الأقدم تدريجيًا.

وكانت سامسونج قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر بتحديث مجموعة أدوات Good Guardians كجزء من استعداداتها الشاملة للإصدار الجديد.

إصدارات الوحدات الجديدة

جاءت التحديثات بالنسخ التالية:

Home Up: الإصدار 17.0.00.28

MultiStar: الإصدار 10.0.32

NavStar: الإصدار 8.0.00.4

QuickStar: الإصدار 9.0.00.01

التحديثات متاحة الآن عبر متجر Galaxy Store، ويمكن للمستخدمين تثبيتها من خلال فتح المتجر ثم التوجه إلى القائمة > التحديثات > الضغط على "تحديث الكل" في الزاوية العلوية اليمنى.

تحسينات رئيسية في وحدة Home Up

رغم أن جميع الوحدات الأربعة أصبحت متوافقة مع One UI 8، إلا أن وحدة Home Up حظيت بأبرز التحسينات، حيث نقلت سامسونج العديد من أدوات التخصيص الخاصة بها إلى إعدادات الشاشة الرئيسية مباشرةً داخل النظام، مما يسمح بإجراء التعديلات دون الحاجة للدخول إلى الوحدة نفسها.

كما أصبح النظام يدعم ضبط الرسوم المتحركة والتأثيرات البصرية بشكل مدمج، إلى جانب ميزة "DIY Home" الجديدة التي تمنح المستخدمين تحكمًا أعمق في تخطيط الشاشة.

ميزات جديدة لمستخدمي الأجهزة القابلة للطي

وحدة MultiStar، والتي تحظى بشعبية خاصة بين مستخدمي الأجهزة القابلة للطي، حصلت على ميزة جديدة تتمثل في "Launcher Widget" المخصص لهاتف Galaxy Z Flip 7، والذي يتيح الوصول السريع للتطبيقات والإجراءات المستخدمة من شاشة الغلاف.

الميزات حصرية لـ One UI 8

يجدر التنويه إلى أن جميع هذه الميزات حصرية لإصدار One UI 8، ولن تكون متوفرة لمستخدمي الإصدارات السابقة مثل One UI 7، ما يعني أن الراغبين في الاستفادة منها سيضطرون إلى انتظار وصول التحديث إلى أجهزتهم، وهو ما يُتوقع أن يبدأ خلال الفترة المقبلة.

Good Lock تواصل التكامل مع تحديثات سامسونج

يُعد Good Lock من أكثر الأدوات شعبية بين مستخدمي Galaxy المتقدمين، لما يتيحه من تخصيص دقيق لعناصر مثل شريط الحالة والإيماءات والسِمات وسلوكيات المهام المتعددة. 

ومع التحديثات الجديدة، تؤكد سامسونج استمرار دمج Good Lock بشكل وثيق مع نظامها، مع احتمالية صدور تحديثات إضافية لباقي الوحدات مع اقتراب الإصدار الرسمي الثابت من One UI 8.

سامسونج One UI 8 Galaxy

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