تحديث بيتا الثالث One UI 8 يجلب تحسينات ذكية على ميزة Now Brief في Galaxy S25

بدأت سامسونج رسميًا في طرح النسخة التجريبية الثالثة من واجهة One UI 8 لهاتف Galaxy S25، والتي تتضمن عددًا من التحسينات الطفيفة والمزايا الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بميزة Now Brief، التي حصلت على دفعة جديدة من الذكاء الاصطناعي.

في هذا التحديث التجريبي، باتت Now Brief أكثر ذكاءً، حيث أصبحت ترسل إشعارات بالأحداث القادمة، وعلى وجه التحديد، تنبيهات بأعياد الميلاد. المثير في الأمر أن المستخدم سيكون قادرًا الآن على إرسال بطاقة تهنئة بعيد الميلاد مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة من خلال هذه الإشعارات.

عند النقر على هذا الخيار، تظهر نافذة منبثقة تطلب منك إدخال بعض المعلومات لإنشاء البطاقة، مع إمكانية اختيار الأسلوب الفني الذي ترغب بأن تُصمم به الصورة. بعد ذلك، يمكنك إرسال البطاقة إلى جهة الاتصال المعنية بخطوات بسيطة.

وظائف إضافية لـ Now Brief

بالإضافة إلى بطاقات أعياد الميلاد، حصلت ميزة Now Brief على مجموعة من الوظائف الجديدة في هذا التحديث، من بينها تذكيرات بمكان ركن السيارة، وتنبيهات بالأحداث القادمة، وإشعارات تخص المنزل الذكي. هذه التحديثات تعزز من دور Now Brief كمساعد شخصي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات موجزة ومفيدة للمستخدم في أوقات مختلفة من اليوم.

مسار مستقر للنسخ التجريبية

حتى الآن، يبدو أن برنامج النسخ التجريبية يسير بسلاسة دون ظهور مشكلات كبيرة. وتشير التوقعات إلى صدور نسخة أو اثنتين إضافيتين قبل الوصول إلى النسخة النهائية المستقرة، التي يُتوقع أن تصدر رسميًا مع هواتف Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 عند إطلاقها، على أن تصل لاحقًا إلى باقي الهواتف المدعومة.

ظهرت ميزة Now Brief لأول مرة مع سلسلة Galaxy S25، وهي مصممة لتقديم ملخص ذكي وفوري لأهم المعلومات اليومية مثل الطقس، مستوى الطاقة، المواعيد، وأي إشعارات شخصية أخرى، وتظهر في أوقات مختلفة على مدار اليوم وفقًا لتقديرات الذكاء الاصطناعي.

منافسة بين سامسونج وآبل

في الوقت الذي تركز فيه سامسونج على إضافة مزايا عملية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في واجهتها One UI 8، تسلك آبل مسارًا مختلفًا، إذ أعلنت مؤخرًا عن تغييرات شاملة في iOS 26 تشمل تصميمًا جديدًا كليًا مستوحى من الزجاج السائل.

ورغم أن آبل لم تتحدث كثيرًا عن الذكاء الاصطناعي في مؤتمر WWDC لهذا العام، إلا أنها تراهن على التصميم واللمسات الجمالية لكسب ثقة المستخدمين.

One UI 8: تحديث بسيط ولكن عملي

على عكس الإصدار السابق One UI 7 الذي جلب تغييرات كبيرة، يأتي One UI 8 كتحديث أكثر تركيزًا على تحسينات الاستخدام وإضافة مزايا عملية بدلاً من التغييرات الجذرية.

ميزة بطاقات أعياد الميلاد الذكية قد تكون مفيدة جدًا للتفاعل مع المعارف أو الزملاء بطريقة لطيفة دون جهد كبير، بينما يظل تخصيص الرسائل والهدايا خيارًا أفضل مع الأصدقاء المقربين.

ومع ذلك، فإن إدخال مثل هذه الخصائص الذكية يعكس تركيز سامسونج على جعل واجهتها أكثر فاعلية وتكاملًا مع حياة المستخدم اليومية.