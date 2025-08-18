القادة الأوروبيون يؤكدون على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أكد القادة الأوروبيين، خلال اجتماعهم في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لوقف الحرب مع روسيا.

وشارك في الاجتماع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وأمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته، لبحث وقف الحرب في أوكرانيا.

وكان من أبرز ما كرره القادة الأوروبيون خلال تصريحاتهم قبل اجتماعهم ضرورة توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "سنناقش العديد من المواضيع المهمة. أولها الضمانات الأمنية، وكيفية ضمان عدم تكرارها، وهو الشرط الأساسي لأي نوع من السلام".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية ككل. ولهذا السبب، نحن جميعًا متحدون هنا مع أوكرانيا في هذا الشأن".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه النقطة، قائلاً إنه يعتقد أنه "باتباع النهج الصحيح" يمكنهم تحقيق "تقدم حقيقي، لا سيما فيما يتعلق بالضمانات الأمنية".