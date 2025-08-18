المستشار الألماني: الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات لوقف الحرب الأوكرانية

قال المستشار الألماني فريدريش ميرز، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "الطريق مفتوح" لإجراء مفاوضات أكثر جدية بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ميرز أن ترامب فتح هذا الطريق بعد أن التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة.

وأشار ميرز إلى أنه : "الآن الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات معقدة"، مؤكدا حرص القادة الأوروبيين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل إجراء المزيد من المحادثات.

وقال: "لا أستطيع أن أتخيل أن الاجتماع القادم سيُعقد دون وقف لإطلاق النار. فلنعمل على ذلك".

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهداف محادثاته مع القادة الأوروبيين، قائلاً إنهم سيناقشون "من سيفعل ماذا" كجزء من الضمانات الأمنية لأوكرانيا و"التبادلات المحتملة للأراضي" لإنهاء الحرب.

وقال ترامب: "وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تقبل روسيا بضمانات أمنية لأوكرانيا وهذه إحدى النقاط الرئيسية التي نحتاج إلى دراستها، وسنناقشها على طاولة المفاوضات"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.