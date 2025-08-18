ترامب: الضمانات الأمنية وتنازلات الأراضي مطروحة للنقاش في محادثات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهداف محادثاته مع القادة الأوروبيين، قائلاً إنهم سيناقشون "من سيفعل ماذا" كجزء من الضمانات الأمنية لأوكرانيا و"التبادلات المحتملة للأراضي" لإنهاء الحرب.

وقال ترامب: "وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تقبل روسيا بضمانات أمنية لأوكرانيا وهذه إحدى النقاط الرئيسية التي نحتاج إلى دراستها، وسنناقشها على طاولة المفاوضات"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب: "أنا متفائل بأننا سنتمكن جماعياً من التوصل إلى اتفاق يردع أي عدوان مستقبلي على أوكرانيا، وأعتقد في الواقع أنه لن يحدث".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن قضية تنازلات الأراضي ستأخذ "في الاعتبار خط التماس الحالي".

ويجتمع وفد من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، في جهد منسق لدعم كييف، ويجري مناقشات في محاولة لتشكيل مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يضغط الزعماء الأوروبيون على ترامب للانضمام إليهم في اتخاذ موقف صارم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجنب الصراعات المستقبلية.